На одеському ринку «7-й кілометр» стався інцидент між підприємцями та правоохоронцями

У ніч на 28 жовтня стався інцидент між підприємцями та співробітниками СБУ і ДФС, що вилучали велику партію товарів у власників товарів - іноземців. Торговці намагалися заблокувати вилучення товарів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив один з очевидців події.

«Група підприємців спробували заблокувати дії оперативників СБУ та ДФС, що прибули вночі на ринок для вилучення зі складів і торгових контейнерів великих партій товарів. Один із торговців, у якого забирали велику партію тканин, при цьому облив себе бензином і намагався вчинити акт самоспалення. Однак цього не допустили інші підприємці», - зазначив співбесідник агентства.

За його словами, торговця, якому стало зле, забрала машина швидкої допомоги, яку викликали на місце нічного інциденту.

Оперативники СБУ та ДФС мотивували конфіскацію товарів тим, що підприємці нібито ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах. І заявили, що діють на підставі ухвали Шевченківського райсуду Києва.

Вивезти товари з ринку силовикам вдалося після того, як прибула група підкріплення - спецпризначенці «Альфи». Декількох торговців було затримано.

Варто зауважити, що нічний інцидент не коментують ні пресслужби силовиків, ні в адміністрації ринку.

«Ніяк не можу коментувати інцидент на ринку, бо працівники Одеського облуправління СБУ в ньому не брали участі», - заявила керівник преспідрозділу облСБУ Ганна Шевчук.

Схожу позицію висловила і речниця ринку Катерина Кузнєцова: "Ми не можемо коментувати нічний інцидент на ринку, оскільки в ньому були задіяні працівники правоохоронних служб. Також ми не маємо права втручатись у фінансово-комерційну діяльність підприємців».