На Буковині у «червоних» зонах обмежили роботу транспорту, але відкрили дитсадки

Від сьогодні, 28 жовтня у Чернівцях, Новодністровську та трьох районах області, які перебувають у червоній зоні, громадський транспорт повинен заповнюватися лише на 50% від кількості сидячих місць.

Про це йдеться у протоколі обласної комісії з питань ТЕБ та НС, опублікованому на сайті Чернівецької ОДА, передає Укрінформ.

Згідно з документом дозволяється з 28 жовтня у містах Чернівці, Новодністровськ та у Кельменецькому, Кіцманському, Хотинському районах Чернівецької області здійснення пасажирських перевезень автомобільним транспортом, в кількості не більше ніж 50 % від кількості місць для сидіння.

Зазначається, що перевізник несе відповідальність за виконання рішення обласної комісії з питань ТЕБ та НС.

Також комісія своїм рішенням дозволила роботу закладів дошкільної освіти у кількості не більше ніж 50 % наповненості груп.

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Кафе, барам і ресторанам дозволили приймати не більше 20 відвідувачів одночасно із дотриманням вимоги - 10 кв. м на одну особу - та працювати з 8:00 до 18:00.

Як повідомлялося, на Буковині, у регіонах червоної зони вирішили не зупиняти громадський транспорт, а закладам громадського харчування дозволити працювати до 20:00.

Станом на 28 жовтня, у Чернівецькій області зафіксували 20 509 випадків COVID-19. Із них 10 179 пацієнтів одужали, 446 людей померли. За минулу добу у Чернівецькій області виявили рекордні 392 випадки коронавірусу.

Загалом в Україні лабораторно підтверджено 363 075 випадки COVID-19, із них за добу – 7 474.