У Борисполі мають призначити повторні вибори через смерть мера - ОПОРА

Як передає Укрінформ, про це повідомила голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська у Фейсбуці.

«У Борисполі помер чинний міський голова, кандидат, який набрав за результатами голосування 25 жовтня, найбільшу кількість голосів. Відповідно до пункту 7, частини 1 статті 280 Виборчого кодексу: ТВК приймає рішення про визнання виборів міського голови такими, що не відбулися, та про призначення повторних виборів, якщо особа після її обрання не набула мандат міського голови у порядку, встановленому Кодексом, з підстав, зазначених у пункті 4 частини першої та частині четвертій статті 231 (у разі смерті)», – зазначила експерт.

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Як повідомляв Укрінформ, чинний мер Борисполя Анатолій Федорчук, який балотувався знову на цю посаду від партії «Наш край», помер від коронавірусу.