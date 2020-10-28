У Борисполі мають призначити повторні вибори через смерть мера - ОПОРА

У Борисполі мають призначити повторні вибори через смерть мера - ОПОРА

Укрінформ
Територіальна виборча комісія має ухвалити рішення щодо призначення повторних виборів у Борисполі у зв'язку зі смертю чинного мера Анатолія Федорчука, який попередньо отримав найбільшу кількість голосів виборців на виборах 25 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомила голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська у Фейсбуці.

«У Борисполі помер чинний міський голова, кандидат, який набрав за результатами голосування 25 жовтня, найбільшу кількість голосів. Відповідно до пункту 7, частини 1 статті 280 Виборчого кодексу: ТВК приймає рішення про визнання виборів міського голови такими, що не відбулися, та про призначення повторних виборів, якщо особа після її обрання не набула мандат міського голови у порядку, встановленому Кодексом, з підстав, зазначених у пункті 4 частини першої та частині четвертій статті 231 (у разі смерті)», – зазначила експерт.

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Як повідомляв Укрінформ, чинний мер Борисполя Анатолій Федорчук, який балотувався знову на цю посаду від партії «Наш край», помер від коронавірусу.

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