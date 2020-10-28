В Одесі привласнили 125 мільйонів гривень інвесторів багатоповерхівки

В Одесі арештували керівника обслуговуючого кооперативу «Набережний Квартал – Жаботинського», який привласнив125 млн грн трьохсот інвесторів багатоповерхівки, переказавши кошти на рахунки фіктивних підприємств.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Одеської облпрокуратури .

«За принципової позиції прокурорів Одеської облпрокуратури взято під варту одного з голів ОК «Набережний Квартал – Жаботинського», якого підозрюють у заволодінні майже 125 млн грн коштів вкладників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що забудовники у 2016 - 2017 роках збирали кошти з членів кооперативу на будівництво секції висотки по вул. Жаботинського, хоча в той час діяла заборона на будівництво, а ДАБІ України своїм рішенням анулювала дозвіл на виконання робіт.

За версією слідства, у подальшому голова кооперативу спільно з іншими службовими особами кооперативу та підприємств-контрагентів, використовуючи електронні ключі з електронними цифровими підписами, виданими банківськими установами на його ім’я, перерахував кошти вкладників ОК «Набережний Квартал – Жаботинського» на рахунки фіктивних підприємств, тоді як фактично будівництво не здійснювалось і досі секцію багатоповерхівки не зведено.

Внаслідок злочинних дій керівництва кооперативу постраждало понад 300 сімей пайовиків.

Прокуратура Одещини спільно з іншими правоохоронними органами продовжує працювати над притягненням до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудок з коштами інвесторів багатоповерхівки по вул. Жаботинського в Одесі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем здійснюють слідчі ГУ НП в Одеській області (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Санкції статті передбачає покарання за цей злочин у вигляді ув’язнення терміном до 12 років з конфіскацією майна.