Франківськ готує корпус пологового для прийому хворих на COVID-19

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків у своєму відеозверненні.

«Готуємо один з корпусів пологового будинку, який сьогодні не задіяний повноцінно, щоб зробити корпус для прийому хворих з коронавірусом. Ситуація погіршується, але вона залишається контрольованою», - зазначив Марцінків.

За його словами, у корпусі пологового є можливість надання кисневої терапії. Також, додав мер, влада розглядає можливість розгортання додаткових ліжок ще й у міській поліклініці №2.

Марцінків поінформував, що за останню добу в Івано-Франківській ОТГ COVID-19 підтвердили у 111 випадках захворювання. Загалом у двох лікарнях міста, які приймають хворих з підозрою на COVID-19, на стаціонарному лікуванні перебувають 399 пацієнтів.

Як передавало агентство, учора стало відомо, що в двох лікарнях Франківська, які приймають хворих з підозрою на COVID-19, закінчились вільні місця.

Івано-Франківськ другий тиждень поспіль перебуває у червоній зоні епідеміологічної небезпеки. Тут працює громадський транспорт, ринки, дитсадки. З 28 жовтня школи відновили навчання у звичному режимі, хоча місцева влада рекомендує навчальним закладам на місцях вирішувати питання про перехід на дистанційне навчання.

На Прикарпатті з початку епідемії COVID-19 лабораторно підтвердили у 19 247 випадках захворювання. В Україні цей показник сягає 363 075 випадків, за останню добу - 7 474.