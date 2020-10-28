Члени родини Садового захворіли на COVID-19

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що його дружина і теща інфікувалися коронавірусом, у нього - негативні результати ПЛР-тесту.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Фейсбуці.

«Катерина разом з мамою отримали позитивний ПЛР-тест. Мій результат негативний. Почуваю себе добре, жодних симптомів немає. Дружина з тещею теж в порядку», - написав він.

Мер Львова зазначив, що наступні кілька днів проведе на самоізоляції.

«Якщо повторний тест буде негативним, одразу повернусь на роботу», - додав Садовий.

«Каті з Марією Михайлівною бажаю швидкого одужання. До моменту отримання рідними негативних ПЛР-тестів з ними не контактуватиму», - написав міський голова.

Як повідомлялося, в Україні вже підтверджено 355 601 випадок COVID-19.

Фото: facebook.com/hrystyna.protsak