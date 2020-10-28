У Вінниці відкрили відділення реабілітації передчасно народжених немовлят

У Вінниці в Центрі матері і дитини відкрили відділення реабілітації передчасно народжених немовлят.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє міський голова Вінниці Сергій Моргунов, передає кореспондент Укрінформу.

«Перших пацієнтів прийняло відділення реабілітації передчасно народжених немовлят у Центрі матері і дитини. Тут допомагають «поспішайкам» набратися сил після лікування в реанімації. Головне, що поруч з крихіткою вже постійно буде мама. А медики продовжать наглядати за станом дитинки», - повідомив Моргунов.

За його совами, нове відділення реабілітації передчасно народжених немовлят для міста є унікальним, позаяк у два етапи виходжування малюків поєднали в одній будівлі і на одному поверсі. Це дозволить позбавити маленьких пацієнтів стресу від переведення в інші приміщення.

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У відділенні на першому етапі в палаті інтенсивної терапії стан малят стабілізуватимуть, а у відділенні реабілітації ними опікуватимуться аж до виписки.

У приміщенні нового відділення зробили ремонт і облаштували 3 палати на 5 місць. Коштом міського бюджету придбали сучасне обладнання, - апарати ШВЛ, монітори пацієнта, ультразвукову систему, медичні аналізатори тощо.