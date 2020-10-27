«Євросолідарність» лідирує на виборах до рад усіх рівнів Львівщини – Синютка

Партія “Європейська солідарність” перемагає до рад усіх рівнів на Львівщині. А розрив між Андрієм Садовим та Олегом Синюткою на посаду голови Львівської ОТГ становить 8%.

Такі дані зібрали в штабі “Європейської солідарності” при паралельному підрахунку голосів виборців.

Про це на брифінгу повідомив голова обласного осередку «ЄС», кандидат на посаду голови Львівської ОТГ Олег Синютка, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За даними нашого паралельного підрахунку після опрацювання 100% протоколів дільничних виборчкомів, "Європейська солідарність" набирає 30,95% голосів, "Самопоміч" - 19,57%, "Голос" - 8,91%, "ВАРТА" - 7% і ВО "Свобода" - 6,78%", - сказав Синютка про вибори депутатів до Львівської ОТГ.

З 73-х голів Львівських об’єднаних територіальних громад – 36 голів – це кандидати, яких висунула та підтримала “Європейська солідарність”. «Від Бібрки і до Щирця. Це більше половини голів усіх об’єднаних територіальних громад на Львівщині», - додав Синютка.

За даними «ЄС», опираючись на 99,4% опрацьованих протоколів дільничних виборчих комісій, – чинного міського голову підтримали 39,37% виборців, Синютку – 31,8% львів’ян, за Кошулинського проголосувало 9,85% виборців та за Рущишина свої голоси віддали 4,68% львів’ян.

Синютка повідомив, що готовий дебатувати із Садовим на будь-якому майданчику, в тому числі на місці ремонту вулиці Степана Бандери. Політик сподівається, що чинний мер погодиться на дану пропозицію. Він зазначив, що важливо, щоб дебати пройшли відкрито, були змістовними і була змога обговорити усі проблеми міста.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Андрій Садовий заявив, що готовий до участі в дебатах з Олегом Синюткою, який виходить до другого туру виборів на посаду голови Львівської ОТГ.

Фото: Микола Лазаренко