На Харківщині розслідують 15 смертей медиків від COVID-19

На Харківщині розслідують 514 випадків інфікування COVID-19 серед медичних працівників, у тому числі 15 смертей.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у пресслужбі ГУ Держпраці у Харківській області.

"На сьогодні з початку реєстрації отримано повідомлення про 514 медпрацівників, які захворіли на COVID-19. З них 15 осіб померли", - зазначили у пресслужбі.

Причому, випадки лабораторного підтвердження інфікування медичних та інших працівників, що пов’язані з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження (надання медичної допомоги хворим на інфекційні хвороби, роботи з живими збудниками та в осередках інфекційних хвороб, дезінфекційні заходи тощо), розслідуються як випадки гострого професійного захворювання.

Як підтвердили кореспонденту Укрінформу в Харківській ОДА, станом на 10 жовтня на Харківщині з початку епідемії від коронавірусу померли 12 медиків: "Йдеться про 8 медсестер обласних, міських та районних лікарень, помічника лікаря-епідеміолога обласного лабораторного центру, лікаря Харківської міської лікарні швидкої допомоги, завгоспа Первомайської центральної районної лікарні, фельдшера амбулаторії Краснокутського району. Вік померлих - від 48 до 70 років".

Як повідомляв Укрінформ, станом на 27 жовтня, за даними обласного лабораторного центру, діагноз COVID-19 підтверджено в 556 жителів Харківщини. 406 із тих, хто захворів - мешканці м.Харкова.

За останню добу діагноз COVID-19 також підтверджено у 23 жителів Вовчанського та 23 - Харківського районів, 15 – Валківського, 14 – Борівського, 11 - Чугуївського, 10 - Балаклійського, по 9 – Зачепилівського та Богодухівського, 8 – Лозівського, 7 - Красноградського, 6 - Зміївського, по 5 – Близнюківського та Дергачівського, 3 – Коломацького, по 1 – Золочівського та Куп'янського районів.

Усього по області зареєстровано 33 810 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 6641 хворий одужав, 511 – померли.

В Україні минулої доби, 26 жовтня, зареєстровано 6 677 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 355 601-го.