Вибори на Чернігівщині: ОПОРА відзначає недоступність дільниць та інформації

Під час проведення місцевих виборів на Чернігівщині більшість дільниць не мали мобільних пандусів для осіб з особливими потребами, а інформація про учасників перегонів часто була важкодоступною.

Про це на брифінгу в пресцентрі "Чернігівський вибір" повідомила громадський омбудсмен із захисту виборчих прав у Чернігівській області Олена Рогова.

"З минулих виборів як по області, так і по місту Чернігову нічого не змінилося. Більшість дільниць як були недоступними, так і залишились. Мобільних пандусів ми не побачили. А під час самого голосування ще спостерігали такий аспект як інформаційна недоступність", - сказала вона.

Рогова розповіла, що на багатьох дільницях інформаційні плакати були розміщені в місцях поганої видимості. До того ж вони мали дуже дрібний шрифт, що унеможливлювало їх прочитання людьми із поганим зором. На окремих дільницях виборці не могли розібратися, за які партії голосує саме їхній округ, оскільки там лежали списки всіх політсил-учасників перегонів.

На деяких дільницях, зазначила омбудсмен, був повний інформаційний безлад.

"Поряд з архітектурною інформаційна недоступність у нас також на високому рівні, і це - питання, на яке треба звертати більшу увагу в майбутньому", - наголосила Рогова.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 25 жовтня, в Україні пройшли місцеві вибори. Громадяни обирали депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських та міських голів. На Чернігівщині голосування проходило на 1080 дільницях, із яких 1043 - звичайні та 41 - спеціальна.