На кордоні затримали росіянина, який втік в Україну через підтримку «Азова»

На Луганщині затримали порушника кордону в камуфляжі з військовим наплічником. Чоловік розповів, що втікає з Росії, де його переслідують через проукраїнські погляди.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДПСУ.

Зазначається, що порушника виявили учора прикордонники відділу «Мілове» Луганського загону біля населеного пункту Діброва. Затриманий виявився 33-річним громадянином РФ. Він мав лише армійський рюкзак з набором для виживання, мобільний телефон та кілька тисяч російських рублів. Зі слів порушника, усі необхідні для цієї подорожі речі він придбав у спеціалізованому магазині.

Крім того, чоловік розповів, що родом із Казані та що з 2008 року очолював філіал організації, діяльність якої спрямована на зміну діючої влади у Російській Федерації. З 2016 році активно підтримував у соцмережах і матеріально український полк «Азов». За свої погляди неодноразово був засуджений та, зважаючи на часті погрози, можливе нове ув’язнення і побоюючись за своє життя та здоров’я, вирішив втекти з країни.

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«Для з’ясування обставин незаконного перетину кордону росіянина доставлено до прикордонного підрозділу. Під час складання справи про адміністративне правопорушення за ч.2 ст. 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) чоловік звернувся із заявою, адресованою компетентним органам, про визнання його біженцем на території України або особою, яка потребує додаткового захисту», - уточнили у відомстві.

Наразі правова оцінка дій іноземця триває.

Фото: ДПСУ