На Закарпатті за добу - понад 200 інфікованих коронавірусом

На Закарпатті станом за минулу добу діагностували антирекорд - 201 випадок інфікованих коронавірусом, стільки хворих не фіксували з початку пандемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Закарпатський обласний центр громадського здоров’я у Фейсбуці.

“На Закарпатті станом на 27 жовтня діагностували 201 випадок інфікованих коронавірусом людей за добу” - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, упродовж минулої доби за екстреною медичною допомогою звернулося 436 пацієнтів, з них із явищами гострої пневмонії – 34 та 42 хворих з підозрою на COVID-19. У 890 осіб відібрали зразки біологічного матеріалу для досліджень методом ПЛР.

Також у Центрі громадського здоров'я повідомляють, що за минулу добу в області померли чотири пацієнти із діагнозом COVID-19.

В Україні станом на ранок 27 жовтня зареєстровано 6 677 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 355 601.