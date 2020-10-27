На Київщині за добу підтвердили 311 нових випадків COVID-19

У Київській області підтверджено вже 15 156 випадків захворювання на коронавірус, у тому числі у 1 262 дітей та у 1 515 медичних працівників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Фейсбуці.

"За добу підтверджено 311 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), з них у 23-х дітей віком від 1 до 17 років", - ідеться у повідомленні.

З них 34 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 277 осіб знаходяться на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1 823 хворих, на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням) – 13 333 особи.

Одужало всього 7728 осіб, із них 626 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужало 45 осіб, у т.ч. 3 дитини.

За період епідемії у Київській області померло 343 хворих від ускладнень, викликаних COVID-19 (+ 8 за добу).

За добу надійшли повідомлення про вісім летальних випадки у хворих з підтвердженим COVID-19 (померло чотири чоловіки, 62 роки (м. Кагарлик), 72 роки (с. Черняхівка Яготинського району), 79 років (м. Біла Церква), 84 роки (м. Яготин) та чотири жінки, 48 років (м. Боярка Києво-Святошинського району), 58 років (м. Біла Церква), 82 роки (с. Фурси Білоцерківського району), 85 років (с. Требухів Броварського району).

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 18 830 повідомлень про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 344 повідомлення про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 29 905 контактними особами.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 27 жовтня зареєстровано 6 677 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 355 601.