У Черкасах після канікул учні підуть до шкіл

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Черкаської міської ради.

Таке рішення було прийняте на нараді міського голови Анатолія Бондаренка і його заступників Ігоря Волошина та Ігоря Коломойця з керівництвом департаменту освіти і гуманітарної політики, а також директорами шкіл. Усі освітяни висловилися категорично проти продовження канікул.

"У такому разі потрібно вже вмикати опалення у загальноосвітніх навчальних закладах. Діти мають вийти на навчання у теплі школи", - зауважив Бондаренко.

У вівторок, 27 жовтня, виконавчий комітет міськради збереться на засідання для ухвалення відповідного рішення.

Як повідомляв Укрінформ, уряд рекомендував закладам загальної середньої освіти встановити канікули з 15 до 30 жовтня, а у наступний період передбачити можливий перехід на дистанційне і змішане навчання з урахуванням епідеміологічної ситуації. Т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Телеграм-каналі поінформував, що МОН спільно з МОЗ після канікул забезпечуватиме навчання 1-4 класів в очному форматі, а 5-11 класів – залежно від епідемічного рівня: у змішаному або дистанційному форматах.

В Україні станом на 26 жовтня лабораторно підтверджено 348 924 випадки COVID-19, з них за добу – 5 426.