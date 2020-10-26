На виборах голови Коломийської ОТГ перемагає Богдан Станіславський
Про це кореспонденту Укрінформу повідомив чинний мер Коломиї Ігор Слюзар телефоном.
«На виборах голови Коломийської ОТГ, за результатами паралельного підрахунку голосів нашого виборчого штабу, перемагає Богдан Станіславський. Я привітав його з перемогою», - повідомив Слюзар.
На запитання щодо результатів голосування на виборах голови Коломийської ОТГ, він відмовився відповідати.
Богдан Станіславський – депутат Івано-Франківської обласної ради 7 скликання, очолює обласний осередок «Об’єднання «Самопоміч». Засновник соціального кооперативу «Файні ябка» в смт Обертин та ГО «Файні ябка-57». У 2016 році Станіславський став лауреатом Національного конкурсу "Благодійна Україна - 2016" у номінації «Меценат року». З 2017 року - керівник Благодійного Фонду «Прикарпатський Інститут Розвитку». Директор ТОВ «Станіславський», що займається будівництвом.