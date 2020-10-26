Голова Миколаївської ОДА подолав коронавірус і вийшов на роботу

Голова Миколаївської облдержадміністрації Олександр Стадник подолав коронавірус і вийшов на роботу після майже півторамісячної відсутності.

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбук, передає Укрінформ.

«Перший день на роботі. Хочу сказати вам всім величезне дякую, хто мене підтримував у важкі дні хвороби і продовжує підтримувати сьогодні», - написав Стадник.

25 жовтня він також взяв участь у голосуванні і був помічений журналістами у виборчому штабі «Слуги народу».

Читайте також: Мер Чернігова подолав коронавірус і повертається до роботи

Як повідомлялося 15 вересня Стадник повідомив, що захворів на коронавірус і проходить лікування у Київській міській лікарні №4.

В Україні станом на 26 жовтня лабораторно підтверджено 348 924 випадки COVID-19, із них за добу - 5 426.