До Чернігівської облради проходять сім партій - екзитпол

До Чернігівської обласної ради нового скликання потрапляє 7 політичних сил, а найбільше місць у ній отримають партії "Рідний дім", "Слуга народу" та "Наш край".

Таку інформацію, за результатами проведення власного екзитолу, кореспонденту Укрінформу надала Чернігівська обласна організація політичної партії "Наш край".

За цими даними, партія "Рідний дім" отримала 19,8% голосів виборців, "Слуга народу" - 19,5%, "Наш край" - 18,5%. Ще за чотири політсили проголосувало від 6 до майже 10% виборців. Отож, до обласної ради потрапляють також Радикальна партія Олега Ляшка, "Батьківщина", "За Майбутнє" та "Європейська Солідарність". Решта партій не подолала 5-відсотковий бар’єр.

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Опитування проводилося на 300 дільницях.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Цьогоріч обирали представників до органів місцевого самоврядування: депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.