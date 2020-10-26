До Чернігівської облради проходять сім партій - екзитпол
Таку інформацію, за результатами проведення власного екзитолу, кореспонденту Укрінформу надала Чернігівська обласна організація політичної партії "Наш край".
За цими даними, партія "Рідний дім" отримала 19,8% голосів виборців, "Слуга народу" - 19,5%, "Наш край" - 18,5%. Ще за чотири політсили проголосувало від 6 до майже 10% виборців. Отож, до обласної ради потрапляють також Радикальна партія Олега Ляшка, "Батьківщина", "За Майбутнє" та "Європейська Солідарність". Решта партій не подолала 5-відсотковий бар’єр.
Опитування проводилося на 300 дільницях.
Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Цьогоріч обирали представників до органів місцевого самоврядування: депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.