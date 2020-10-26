У Вінниці 66% виборців підтримали чинного мера - екзитпол студії Шустера і «Україна 24»

За результатами екзитполу «Студії Савіка Шустера» та телеканалу «Україна 24» найбільше голосів на виборах Вінницького міського голови отримав чинний мер Сергій Моргунов, який балотувався від «Української стратегії Гройсмана».

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідні дані оприлюднені в ефірі програми «Ніч виборів із Савіком Шустером» на телеканалі «Україна 24».

Згідно з результатами, 66% підтримки виборців на виборах Вінницького міського голови отримав Сергій Моргунов («Українська стратегія Гройсмана»), 11,87% виборців віддали свої голоси за Сергія Кудлаєнка від «Європейської солідарності», 9% підтримки отримав Сергій Борзов від «Голосу», 4,68% - В’ячеслав Узелков від ОПЗЖ та 3,66% підтримки виборців отримала Олександра Устінова від партії «Голос».

Також, за результатами екзитполу, найбільшу підтримку на виборах до Вінницької міської ради отримала політична партія «Українська стратегія Гройсмана» - 49,56%, «Європейська солідарність» - 12,00%, «Слуга народу» - 11,58%, «Опозиційна платформа - За життя» - 6,64%, ВО «Батьківщина» - 3,92%.

Як поінформував ведучий програми Савік Шустер, екзитполи проведені у 12 містах України: Києві, Дніпрі, Харкові, Маріуполі, Одесі, Миколаєві, Кривому Розі, Чернівцях, Ужгороді, Львові, Черкасах та Вінниці. За його словами, 1500 інтерв’юєрів працювали на 554 дільницях, було опитано від 40 до 60 тис. людей. Похибка становить 1,9%.

Як повідомляв Укрінформ, за даними екзитполу, який проводився Комітетом виборців України, у Вінниці серед кандидатів на посаду міського голови лідирує з 68,9% голосів чинний мер Сергій Моргунов, на другому місці - народний депутат сьомого скликання Сергій Кудлаєнко з 13,2% голосів.

У неділю, 25 жовтня, в Україні відбулися місцеві вибори.