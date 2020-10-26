У Вінниці 66% виборців підтримали чинного мера - екзитпол студії Шустера і «Україна 24»
Як передає кореспондент Укрінформу, відповідні дані оприлюднені в ефірі програми «Ніч виборів із Савіком Шустером» на телеканалі «Україна 24».
Згідно з результатами, 66% підтримки виборців на виборах Вінницького міського голови отримав Сергій Моргунов («Українська стратегія Гройсмана»), 11,87% виборців віддали свої голоси за Сергія Кудлаєнка від «Європейської солідарності», 9% підтримки отримав Сергій Борзов від «Голосу», 4,68% - В’ячеслав Узелков від ОПЗЖ та 3,66% підтримки виборців отримала Олександра Устінова від партії «Голос».
Також, за результатами екзитполу, найбільшу підтримку на виборах до Вінницької міської ради отримала політична партія «Українська стратегія Гройсмана» - 49,56%, «Європейська солідарність» - 12,00%, «Слуга народу» - 11,58%, «Опозиційна платформа - За життя» - 6,64%, ВО «Батьківщина» - 3,92%.
Як поінформував ведучий програми Савік Шустер, екзитполи проведені у 12 містах України: Києві, Дніпрі, Харкові, Маріуполі, Одесі, Миколаєві, Кривому Розі, Чернівцях, Ужгороді, Львові, Черкасах та Вінниці. За його словами, 1500 інтерв’юєрів працювали на 554 дільницях, було опитано від 40 до 60 тис. людей. Похибка становить 1,9%.
Як повідомляв Укрінформ, за даними екзитполу, який проводився Комітетом виборців України, у Вінниці серед кандидатів на посаду міського голови лідирує з 68,9% голосів чинний мер Сергій Моргунов, на другому місці - народний депутат сьомого скликання Сергій Кудлаєнко з 13,2% голосів.
У неділю, 25 жовтня, в Україні відбулися місцеві вибори.