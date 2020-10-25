У Кропивницькому COVID-19 виявили у трьох членів виборчої комісії

У Кропивницькому на одній із дільниць у трьох членів ДВК виявили COVID-19.

Про це повідомляє ОПОРА, передає Укрінформ.

"На дільниці № 350885, що на території Центральної міської лікарні у Кропивницькому, в трьох членів ДВК виявили COVID-19. Приміщення обробили, а комісія продовжує працювати. Про це зазначила заступник голови Фортечної районної ТВК Оксана Аветесян-Бершадська", - йдеться у повідомленні.

За словами Аветесян-Бершадської, у трьох членів комісії не було ніяких ознак хвороби. Але тест показав, що організм бореться з COVID-19. Після обробки приміщення комісія працює, кворуму вистачає.

Фото: АА