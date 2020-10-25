У Житомирській ТВК пояснили відсутність кабінок на деяких дільницях

У Житомирі на деяких виборчих дільницях відсутні кабінки для голосування, оскільки на підприємстві, яке раніше їх виготовляло, багато працівників похворіли на COVID-19, а знайти нового підрядника не вдалося.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявила голова Житомирської міської ТВК Оксана Плис на телеканалі СК1.

«Річ у тім, що раніше був ФОП, який організував нам ці кабінки і збирав їх. На сьогодні через ситуацію з коронавірусом люди похворіли, і вони відмовлялися робити... Ми шукали інші компанії. Третя компанія, яку ми знайшли, виставила рахунок. Ми не проти, але запитуємо, за що (така сума – ред.), а вона не дала нам відповідь», - зазначила Плис.

Крім того, за її словами, до 22 жовтня в заклади освіти, де розташовані дільничні виборчі комісії, нікого не пускали.

Водночас голова ДВК вважає, що у разі закупівлі стаціонарних кабінок для голосування таких проблем не виникло б.

При цьому озвучувалася інформація, що на щонайменше 15 виборчих дільницях виникла проблема з кабінками.

Своєю чергою Житомирський міський голова Сергій Сухомлин наголосив, що територіальна виборча комісія напередодні запевняла, що проблем на дільницях не буде.

«Кошти були виділені і голова комісії підписала договори. Ще вчора спілкувалися ввечері, а нам казали, що все в нас нормально, ніяка допомога не потрібна», - зауважив він.

Раніше ОПОРА повідомляла, що у Житомирі та області на виборчих дільницях масово відсутні кабінки для голосування. Виборці голосують або в саморобних кабінках, які члени ДВК виготовили з підручних засобів, або на підвіконні, лавках чи столах, порушуючи таємницю голосування.

Крім того, через відсутність кабінок у Житомирі дві ДВК розпочали роботу із запізненням.