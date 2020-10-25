На кордоні з Румунією попалися 20 українців з фейковими довідками про ПЛР-тести

Упродовж останніх трьох діб на кордоні з Румунією у 20 громадян України виявили підроблені результати ПЛР-тестів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДПСУ.

«З 22 до 24 жовтня в пункті пропуску «Порубне» під час оформлення осіб на в’їзд у країну прикордонники виявили 20 громадян, які на контроль разом із паспортами пред’явили підроблені довідки результатів ПЛР-тестів», - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що всіх пред’явників цих довідок - громадян України - разом з повідомленнями для внесення інформації до ЄРДР за ознаками ст. 358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) передали представникам Національної поліції.

Як повідомлялося, в Україні станом на 24 жовтня лабораторно підтверджено 337 410 випадків COVID-19, з них за добу – 7 014.

Фото: ДПСУ