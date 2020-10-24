До Харкова доставили закуплені за кошти обласного бюджету 24 апарати ШВЛ

До Харкова надійшли 24 апарати штучної вентиляції легень та засоби захисту для медперсоналу лікарень, де лікують хворих на коронавірус.

Про це повідомив під час брифінгу голова Харківської ОДА Олексій Кучер, передає кореспондент Укрінформу,

"Усі 24 апарати ШВЛ та засоби захисту для медичного персоналу, які доставлені до Харкова, закуплені за кошти обласного бюджету (за даними ХОДА, це 17,4 млн грн - ред.) та будуть сьогодні ж розподілені між лікарнями. 10 з них залишаться в обласній інфекційній лікарні, п'ять передадуть до чорнобильської, ще дев'ять - до двох залізничних лікарень, де зараз теж лікують хворих на COVID", - зазначив Кучер.

У Харкові передали лікарням нове обладнання для боротьби із COVID-19 / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

За його словами, керівники залізничних лікарень вже передали до Харківської ОДА перелік першочергових потреб: "По-перше - це підведення кисню, бо його немає зовсім, та створення бригад медиків". При цьому Кучер висловив думку, що "такі ж листи їм треба спрямувати до Харківської міської ради, тому що ці лікарні знаходяться на території міста та прийматимуть у першу чергу харків’ян".

Він також повідомив, що на сьогодні у Харківській обласній інфекційній лікарні знаходиться понад 260 пацієнтів, за вчора виписали 30 та прийняли 17. «Така динаміка є як мінімум задовільною. У чорнобильській лікарні всі місця зайняті: при плановому показнику у 125 ліжок зараз там 127 осіб. Напередодні кілька лікарень Харкова не приймали хворих через повну завантаженість", - пояснив Кучер.

Як повідомляв Укрінформ, за добу діагноз COVID-19 підтвердили у 522 жителів Харківської області. Усього в області зареєстровано 32 117 випадків коронавірусу, з них 495 летальних.