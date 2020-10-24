До «Великого будівництва» у 2021 році включать легкоатлетичний манеж у Кремінній – Зеленський
Про це повідомляє пресслужба Президента.
Директор комунальної установи «Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп» Юрій Іщенко ознайомив главу держави з роботою Центру та перебігом реконструкції.
Зокрема, в будівлі басейну облаштовані душові, санвузол, кімната для тренерів, роздягальні, вестибюль та нова чаша басейну. Створено сучасний важкоатлетичний зал на шість помостів, з роздягальнею, душовою, санвузлом, тренерською кімнатою. Зал забезпечено спортивним обладнанням.
Як зазначається, на території центру також оновлено спортивний майданчик для ігрових видів спорту: облаштовано штучне покриття та встановлено сучасне освітлення.
Зеленський оглянув стадіон для тренування легкоатлетів, плавальний басейн, тренажерну залу для занять важкою атлетикою.
Президент поцікавився у спортсменів, що може зробити влада для поліпшення умов тренування й підвищення досягнень та на їхнє прохання пообіцяв включити до програми «Велике будівництво» на наступний рік спорудження легкоатлетичного манежу на території центру.
Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю Президент Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Луганській області.
Фото: Офіс Президента