До «Великого будівництва» у 2021 році включать легкоатлетичний манеж у Кремінній – Зеленський

Президент відвідав Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп» у м. Кремінній та пообіцяв включити до програми «Велике будівництво» на 2021 рік спорудження тут легкоатлетичного манежу.

Про це повідомляє пресслужба Президента.

Директор комунальної установи «Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп» Юрій Іщенко ознайомив главу держави з роботою Центру та перебігом реконструкції.

Зокрема, в будівлі басейну облаштовані душові, санвузол, кімната для тренерів, роздягальні, вестибюль та нова чаша басейну. Створено сучасний важкоатлетичний зал на шість помостів, з роздягальнею, душовою, санвузлом, тренерською кімнатою. Зал забезпечено спортивним обладнанням.

Як зазначається, на території центру також оновлено спортивний майданчик для ігрових видів спорту: облаштовано штучне покриття та встановлено сучасне освітлення.

Зеленський оглянув стадіон для тренування легкоатлетів, плавальний басейн, тренажерну залу для занять важкою атлетикою.

Президент поцікавився у спортсменів, що може зробити влада для поліпшення умов тренування й підвищення досягнень та на їхнє прохання пообіцяв включити до програми «Велике будівництво» на наступний рік спорудження легкоатлетичного манежу на території центру.

Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю Президент Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Луганській області.

Фото: Офіс Президента