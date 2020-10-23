Зеленському показали, як іде «Велике будівництво» на Луганщині

Під час робочої поїздки на Луганщину Президент ознайомився з перебігом ремонту автодороги державного значення Р-66, що здійснюється у межах програми «Велике будівництво».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс Президента.

Відновлення 35,7 км автошляху Р-66 КПП Демино-Олександрівка – Сватове – Лисичанськ – Луганськ розпочалося у серпні 2020 року. Вартість ремонту становитиме 759 млн грн.

Голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков розповів Президенту, що на трасі Р-66, яка переходить в автодорогу Т-1316 до КПВВ «Золоте», нижній шар прокладено на всій ремонтованій ділянці, залишилося зробити верхній шар, нанести розмітку та облаштувати інфраструктуру.

Водночас, за словами Кубракова, дорога від Сєвєродонецька до Станиці Луганської, яку у травні глава держави назвав однією з пріоритетних, повністю завершена.

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Голова Укравтодору зазначив, що загалом у Луганській області заплановано відремонтувати понад 300 км автошляхів. Відповідно до доручення Президента, пріоритет надається дорогам, які ведуть від КПВВ вглиб області.

«Залишилося трохи попрацювати, й усі дороги державного значення за наступний рік ми завершимо», – сказав голова Укравтодору, доповідаючи про виконані роботи та плани на 2021 рік.

У Донецькій області, за його словами, нині реалізуються два головні проєкти. Перший – траса Н-32 від Покровська до Бахмута, яка буде завершена цьогоріч. На ній уже відкрито для проїзду шість штучних споруд. Це мости, які були зруйновані під час бойових дій у 2014 році. Другий об’єкт – траса М-03 Київ – Довжанський, яка буде повністю завершена на підконтрольній території.

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Як повідомлялося, Національний проєкт «Велике будівництво», ініційований Президентом Зеленським, стартував 1 березня 2020 року, коли більш як на 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи. У планах цього року — зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг загальнодержавного значення.

Фото: Офіс Президента