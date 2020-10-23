Сім обвинувачених порізали собі вени просто в залі суду Одеси

У Малиновському суді Одеси після проголошення ухвали щодо продовження запобіжного заходу, обвинувачені у масових заворушеннях завдали собі тілесні ушкодження лезами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду.

«Сьогодні, 23.10.2020 року, семи обвинуваченим продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Після проголошення ухвали суду про продовження запобіжного заходу, обвинувачені власноруч завдали собі тілесні ушкодження на різні ділянки тіла (акт аутоагресії)», - йдеться у повідомленні.

Нарядом швидкої медичної допомоги семи обвинуваченим було надано відповідну медичну допомогу.

У пресслужбі додали, що в результаті було паралізовано роботу ПВК №51, пошкоджено та знищено майно на загальну суму 791 479 гривень, а також майно ДУ «ОВК № 14» на 353 101 гривню і нанесено тілесні ушкодження 17 працівникам адміністрації.

Відтак, судове засідання перенесли, наступне ж відбудеться 3 листопада о 14 годині.

фото: пресслужба Малиновського суда Одеси