Зеленський відвідав кадетській ліцей на Луганщині

Президент Володимир Зеленський відвідав Луганський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені героїв «Молодої гвардії» у Кремінній.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

За інформацією Офісу Президента, Зеленський оглянув умови навчання та проживання ліцеїстів, зокрема побував у їдальні, у казармах і класах.

Главі держави також продемонстрували спорткомплекс для ліцеїстів, який включає стадіон, тренажери, гімнастичний блок та смугу перешкод. У 2020 році стадіон було реконструйовано в межах Національної програми «Велике будівництво». Зокрема, було облаштовано футбольне поле зі штучним покриттям та бігову доріжку. Вартість проєкту становила 4,3 млн грн.

Президент відвідав «Кадетський корпус імені героїв «Молодої гвардії» на Луганщині / Фото: Офіс Президента

«Новий стадіон з якісним покриттям, я сподіваюся, буде надихати наших патріотичних юнаків займатися фізичною активністю та здобувати нові перемоги», – зазначив Зеленський.

«Кадетський корпус імені героїв «Молодої гвардії» створено в 1993 році на базі Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів. У 1996 році ліцей передано у власність Луганській обласній територіальній громаді. У серпні 2014-го ліцей був захоплений і знищений бойовиками, тому в листопаді того ж року навчальний заклад перемістили до Кремінної на Луганщині. Своє теперішнє найменування ліцей дістав у 2019 році.

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На сьогодні тут навчаються 220 вихованців і працюють 75 педагогів та інших співробітників. Серед випускників ліцею – переможці та призери спортивних змагань міжнародного, національного та обласного рівнів із бойових мистецтв, кікбоксингу, скелелазіння, спортивного орієнтування, футболу, волейболу та інших видів спорту.

Під час поїздки Президента також ознайомили з перебігом реалізації в області інших проєктів у межах програми «Велике будівництво». Йдеться, зокрема, про стадіони, чотири дитсадки та сім шкіл. Зеленського запевнили, що всі об'єкти будуть здані своєчасно.