Обшук на заводі у Миколаєві: поліція вилучила службову документацію

Під час обшуків на маслоекстракційному заводі у Миколаєві поліція вилучила службову документацію та призначила низку експертиз.

Про це передає Укрінформ з посиланням на ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

«За результатами слідчих дій на маслоекстракційнрому заводі поліцейські вилучили службову документацію підприємства, призначено ряд експертиз. З метою встановлення можливості перевищення викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря та подальше їх витребування з метою призначення відповідної експертизи та розрахунку завданих державі збитків, відкрито нічну позапланову перевірку, яка буде проводитись із залученням працівників екоінспекції», - йдеться у повідомленні.

При цьому задокументовано перешкоджання слідчим діям працівниками підприємства «шляхом штучного відключення діяльності заводу, що унеможливило здійснення замірів викиду забруднюючих речовин у повітря для подальших розрахунків завданих державі збитків», заявили у поліції.

Досудове слідство триває.

Як повідомлялося, 22 жовтня у межах розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 241 ККУ «Забруднення атмосферного повітря», за численними скаргами мешканців Заводського району Миколаєва до поліції та інших служб на викиди у повітря і шум у нічний час з боку місцевого маслозаводу, на території підприємства правоохоронці провели слідчі дії.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи, зловживаючи своїм службовим становищем, порушують вимоги дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, що призводить до забруднення, шкідливого для життя, здоров’я людей або для довкілля.

Керівник обласної організації партії «Наш край» Юрій Кормишкін якому належить підприємство, розцінив обшуки як тиск на партію.