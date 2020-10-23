Зеленський відвідав спортивні комплекси в Краматорську

У Донецький області в рамках програми "Велике будівництво" цього року запланована реалізація 15 соціальних проєктів - по п'ять шкіл, дитячих садочків та об’єктів спортивної інфраструктури та ремонт 200 км доріг.

Такі дані навели Президенту Володимиру Зеленському під час його поїздки на Донеччину, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"У межах Національної програми "Велике будівництво" у 2020 році в Донецькій області запланована реалізація 15 соціальних проєктів (п'ять шкіл, п'ять садочків та п'ять об’єктів спортивної інфраструктури) на суму 417 млн грн", - йдеться у повідомленні.

За даними ОП, уже відкрито п'ять шкіл на 4 тис. місць, п'ять дитячих садочків на 700 місць, заплановано відкриття 10 приймальних відділень до кінця року.

Крім того, у межах "Великого будівництва" у 2020 році в Донецькій області передбачене відновлення понад 200 км доріг і дев'яти мостів державного значення, а також 93,3 км доріг і чотирьох мостів місцевого значення.

Зазначається, що під час робочої поїздки Президент відвідав новозбудовану льодову арену та спортивно-оздоровчий комплекс у м. Краматорську.

"Будівля льодової арени дає змогу проводити не лише тренування спортсменів і змагання, а й фізкультурно-оздоровчі заняття для населення. Трибуна тут розрахована на понад 400 глядачів. Вартість об'єкта склала понад 100 млн грн", - розповіли в Офісі глави держави.

На базі льодової арени планують створити дитячу школу та хокейну команду.

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Президент також ознайомився з перебігом завершення будівництва комплексу спортивних споруд у районі міського парку, де розташована льодова арена. Зокрема, там заплановано облаштувати відкритий басейн, рекреаційні зони та спортмайданчики.

Крім того, глава держави побував у спортивно-оздоровчому комплексі, який почали будувати у квітні цього року. Наразі він завершений на 85%.

Планується, що після закінчення всіх робіт тут будуть майданчики для занять воркаутом, тренажери, майданчики для пляжного волейболу, тенісний корт і футбольне поле зі штучним покриттям.

Під час огляду Зеленський наголосив на необхідності якомога швидше завершити всі роботи та дозволити користуватися спортивною інфраструктурою містянам.

Фото: ОП