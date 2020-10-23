Екскерівнику Мурафського кар’єру повідомили про підозру в незаконному видобутку вапняку

На Вінниччині екс-керівнику державного підприємства повідомленно про підозру за незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення на суму 150 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної прокуратури, передає кореспондент Укрінформу.

«За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури, сьогодні, 23 жовтня, повідомлено про підозру колишньому керівнику державного підприємства «Мурафський кар’єр» за незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення (ч. 2 ст. 240 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, директор кар’єру упродовж 2015-2018 років всупереч вимог ст. 14, 15, 16, 17 Кодексу України про надра, п. 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами організував, незаконне видобування флюсового вапняку на території Жданівського родовища, яке перебувало в користуванні підприємства. При цьому посадовець знав, що спеціальний дозвіл підприємства на користування надрами був зупинений, а в подальшому анульований.

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Встановлено, що керівником організовано незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення - вапняку флюсового в кількості 58,8тис. м3, що становить 104,68 тис. т.

Вказані злочинні дії призвели до заподіяння збитків державі на суму 150 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі теруправління ДБР у Хмельницькому за оперативного супроводження УСБУ у Вінницькій області.