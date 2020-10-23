На Черкащині третій день горять торфовища

В адміністративних межах Білозірської ОТГ Черкаської області триває ліквідація загорання торф’яного ґрунту, яке сталося 20 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС України у Черкаській області.

Зазначається, що 20 жовтня в адміністративних межах Білозірської ОТГ під час патрулювання аеророзвідкою Управління було виявлено загорання торф’яного ґрунту окремими осередками. Загальна площа пожежі становила 1,7 гектара.

Загалом на боротьбу з вогнем, у взаємодії з військовою частиною А 4167, залучені 22 рятувальників, 3 одиниці спецтехніки, 3 мотопомпи та електростанція з насосом.

Ліквідація пожежі триває.