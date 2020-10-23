На Київщині за добу підтвердили 270 випадків COVID-19, померли 16 осіб

У Київській області підтверджено вже 13958 випадків захворювання на коронавірус, у тому числі у 1179 дітей та у 1437 медичних працівників.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«За добу від наслідків COVID-19 померло 16 мешканців Київської області. Співчуваю їх рідним, смерть близької людини – це невиправна втрата. А ще звертаюся до всіх мешканців регіону, будьте пильними, не наражайте на небезпеку себе, своїх рідних, лікарів, яким доводиться працювати в надскладних умовах», - підкреслив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

За добу підтверджено 270 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), з них у 23-х дітей віком від 2 міс. до 17 років та у 247 дорослих. З них 36 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 234 особи знаходяться на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1713 хворих, на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням) – 12245 осіб.

Одужало всього 7528 осіб, з них 612 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужало 30 осіб, у т.ч. 2 дитини.

Всього за період епідемії у Київській області померло 319 хворих з підтвердженим COVID-19.

За добу надійшли повідомлення про 16 летальних випадків у хворих з підтвердженим COVID-19 (померло десять чоловіків, з них три – мешканці м. Броварів (60, 61, 62 роки), один – Броварського району (53 роки, с. Гоголів); два мешканці м. Білої Церкви (65, 68 років), один – Білоцерківського району (75 років, м. Узин); два мешканці Києво-Святошинського району (81 рік, с. Святопетрівське, 89 років, м. Боярка), один – м. Кагарлик (71 рік); померли шість жінок, 56 років (с. Тарасівка Броварського району), 60 років (смт. Іванків), 62 роки (с. Віта Поштова Києво-Святошинського району), 71 рік (м. Васильків), 79 років (м. Біла Церква), 79 років (с. Гора Бориспільського району).

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 17820 повідомлень про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 306 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 29 385 контактними особами.

Як повідомлялося, в Україні станом на 23 жовтня лабораторно підтверджено 330 396 випадків COVID-19, з них за добу – 7 517.