«Жовта» зона за тиждень зменшилася на 42 адмінодиниці – МОЗ

За тиждень кількість адміністративних одиниць у жовтій зоні епідемічної небезпеки поширення СOVID-19 зменшалася на 42.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав на онлайн-брифінгу за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«До жовтого рівня епідемічної небезпеки відносяться 53 адміністративні одиниці, в тому числі один обласний центр - місто Кропивницький. Кількість цих адміністративних одиниць на 42 менше, ніж під час засідання Державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 15 жовтня», - сказав Степанов.

Так, до цієї зони нині входять міста Болехів, Бурштин, Коломия та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області; міста Бровари та Буча, Баришівський, Білоцерківський, Богуславський, Броварський, Вишгородський, Володарський, Згурівський, Кагарлицький та Макарівський, Поліський, Рокитнянський, Сквирський, Таращанський та Тетіївський райони Київської області; міста Кропивницький та Олександрія, Добровеличківський, Долинський, Компаніївський, Кропивницький, Новоархангельський, Новоукраїнський, Олександрійський та Світловодський райони Кіровоградської області; міста Гола Пристань та Нова Каховка, Бериславський, Білозерський, Великолепетиський, Великоолександрівський, Верхньорогачицький, Каланчацький, Нижньосірогозький, Новотроїцький, Олешківський та Чаплинський райони Херсонської області.

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 23 жовтня лабораторно підтверджено 330 396 випадків COVID-19, з них за добу 7 517.

Протягом доби зафіксовано 121 новий летальний випадок. Загалом в Україні зареєстровано 6 164 смерті від COVID-19. Одужали всього 137 578 осіб, впродовж доби - 2 680.