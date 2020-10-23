На Закарпатті другий день поспіль фіксують рекордну кількість хворих на COVID-19

На Закарпатті станом на 23 жовтня у 256 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР, таким чином область вдруге за останні два дні встановила антирекорд.

Як передає Укрінформ, про це інформують в Закарпатській ОДА.

“На Закарпатті станом на 9.00 23 жовтня у 256 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР,” - йдеться в повідомленні.

Таким чином, область вдруге за останні два дні встановила антирекорд з інфікування коронавірусом.

Як повідомляв Укрінформ, учора на Закарпатті зафіксували найбільшу кількість інфікованих з початку пандемії — 173 особи за добу. Загалом з початку пандемії у 12541 закарпатців встановлено діагноз COVID-19.

Станом на ранок 23 жовтня в області проведено 105288 досліджень COVID-19 методом ПЛР, 1248 за минулу добу. При цьому, на Закарпатті тестують вдвічі більше людей, ніж повинні — понад 90% на 100 тисяч населення (за норми 48%).

В Україні станом на 23 жовтня лабораторно підтверджено 330 396 випадків COVID-19, з них за добу – 7 517.

Фото: Андрія Скакодуба