На Житомирщині зафіксували 426 нових випадків коронавірусу - найбільше з початку пандемії
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Житомирська ОДА.
«Станом на 09:00 23.10.2020 (за минулу добу 22 жовтня) зареєстровано новий антирекорд – 426 нових лабораторно підтверджених випадків», - йдеться у повідомленні.
За минулу добу в області від коронавірусу одужали 214 хворих та 3 людей померли.
Завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі наразі становить 42,2%.
Загалом на Житомирщині підтверджено 11 264 випадки інфікування коронавірусом, 6 215 людей одужали, 188 померли.
В області червоний рівень епіднебезпеки встановлений у місті Коростень, Коростенському, Лугинському, Любарському, Черняхівському, Чуднівському районах.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 23 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 330 396 випадків COVID-19, з них за добу – 7 517.