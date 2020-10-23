На Житомирщині зафіксували 426 нових випадків коронавірусу - найбільше з початку пандемії

На Житомирщині за минулу добу, 22 жовтня, зафіксували 426 випадків коронавірусу, що є найбільшим показником із початку пандемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Житомирська ОДА.

«Станом на 09:00 23.10.2020 (за минулу добу 22 жовтня) зареєстровано новий антирекорд – 426 нових лабораторно підтверджених випадків», - йдеться у повідомленні.

За минулу добу в області від коронавірусу одужали 214 хворих та 3 людей померли.

Завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі наразі становить 42,2%.

Загалом на Житомирщині підтверджено 11 264 випадки інфікування коронавірусом, 6 215 людей одужали, 188 померли.

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В області червоний рівень епіднебезпеки встановлений у місті Коростень, Коростенському, Лугинському, Любарському, Черняхівському, Чуднівському районах.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 23 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 330 396 випадків COVID-19, з них за добу – 7 517.