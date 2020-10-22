Зеленський відкрив у Маріуполі Льодову арену

У Маріуполі на Донеччині розпочала роботу новозбудована Льодова арена.

Церемонія відкриття арени відбулася за участю Президента Володимира Зеленського, повідомляє Укрінформ.

Захід транслювався наживо на сторінці Офісу Президента у Фейсбук.

“Пишаюся, що знаходжуся на відкритті чудової сучасної Льодової арени в Маріуполі, на Донбасі. Думаю, що це велика перемога для Маріуполя, для мешканців цього чудового міста, для всієї України”, - зазначив Президент.

Водночас Зеленський підкреслив, що ця арена є також важливою для тимчасово непідконтрольної території Донбасу.

“Дуже важливо, щоб вони (в ОРДЛО — ред.) бачили, що саме тут є життя, тут будується Україна. Упевнений, що вони нас бачать і знають, де саме Україна. На них ми завжди будемо чекати і обов’язково усіх повернемо”, - наголосив глава держави.

Разом з тим Президент додав, що нова Льодова арена в Маріуполі є “прекрасним прикладом”, коли держава, міська влада та приватні інвестори об’єднуються.

Як повідомлялося, Зеленський в другій половині дня 22 жовтня прибув з робочою поїздкою на Донеччину. Зранку він відвідував Волинь.