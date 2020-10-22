У Миколаєві правоохоронці обшукують маслоекстракційний завод, власник заявляє про тиск

У Миколаєві правоохоронці обшукують маслоекстракційний завод щодо викидів шкідливих речовин, який належить керівнику однієї з політичних партій. Власник заявляє про політичний тиск напередодні виборів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції України в Миколаївській області.

«22 жовтня у рамках проведення досудового розслідування, розпочатого за численними скаргами мешканців Заводського району Миколаєва до поліції та інших служб на викиди у повітря і шум у нічний час з боку місцевого маслоекстраційного заводу, на території підприємства проводяться слідчі дії. Кримінальне провадження розпочате за ч. 1 ст. 241 ККУ «Забруднення атмосферного повітря», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що особи, зловживаючи своїм службовим становищем, порушують вимоги дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, що призводить до забруднення, шкідливого для життя, здоров’я людей або для довкілля.

Тому слідчі слідчого управління ГУНП в Миколаївській області із залученням спеціалістів Державної екологічної інспекції, Головного управління Держпродспоживслужби та управління Держпраці в Миколаївській області зараз проводять слідчі заходи з метою здійснення замірів та перевірки виконання всіх умов дозволу.

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Правоохоронців до території заводу з метою підтримки супроводжували співробітники роти поліції особливого призначення на випадок неправомірних дій, забезпечуючи можливість розпочати слідчі дії. Територію підприємства спецпризначенці не відвідували.

Наразі слідчі дії тривають.

Водночас, керівник обласної організації партії «Наш край» Юрій Кормишкін, якому належить підприємство, заявляє, що він це сприймає як тиск на їхню партію. Кормишкін наголошує, що разом з однодумцями вони будуть захищати і бізнес і партію.

Як повідомляв Укрінформ, на минулому тижні поліція проводила обшуки в Миколаївському обласному Центрі лікування інфекційних захворювань за фактом порушення виборчого законодавства. Йшлося про ту ж партію «Наш край», яка розпочала ремонт одного з відділень лікарні під час пандемії коронавірусу.