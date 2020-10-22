СБУ блокувала продаж персональних даних виборців у Дніпрі

СБУ блокувала продаж персональних даних виборців у Дніпрі

Укрінформ
Кіберфахівці Служби безпеки України блокували продаж на хакерському форумі персональних даних громадян напередодні місцевих виборів. 

 Про це кореспонденту Укрінформу повідомив речник управління СБУ у Дніпропетровській області Валерій Єфанов.

“Співробітники СБУ встановили, що на одному із спеціалізованих хакерських форумів зловмисник пропонував придбати базу даних, яка за багатьма ознаками співпадає з інформацією, що зберігається в АІТС “Державний реєстр виборців”. Дані із зазначенням місця проживання та номерів виборчих дільниць користуються великим попитом у “даркнеті” напередодні проведення виборів до органів місцевого самоврядування, адже ця інформація може бути використана замовниками для впливу на електоральні вподобання виборців.”, - зазначив Єфанов.

За його словами, оперативники СБУ встановили особу зловмисника та провели низку слідчих дій. Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

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Наразі встановлюються всі обставини злочину та перелік «клієнтів», що придбали персональні дані виборців. Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозри за ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України.

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