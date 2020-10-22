СБУ блокувала продаж персональних даних виборців у Дніпрі

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив речник управління СБУ у Дніпропетровській області Валерій Єфанов.

“Співробітники СБУ встановили, що на одному із спеціалізованих хакерських форумів зловмисник пропонував придбати базу даних, яка за багатьма ознаками співпадає з інформацією, що зберігається в АІТС “Державний реєстр виборців”. Дані із зазначенням місця проживання та номерів виборчих дільниць користуються великим попитом у “даркнеті” напередодні проведення виборів до органів місцевого самоврядування, адже ця інформація може бути використана замовниками для впливу на електоральні вподобання виборців.”, - зазначив Єфанов.

За його словами, оперативники СБУ встановили особу зловмисника та провели низку слідчих дій. Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

Наразі встановлюються всі обставини злочину та перелік «клієнтів», що придбали персональні дані виборців. Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозри за ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України.