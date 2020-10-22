У Запоріжжі СБУ викрила екскерівництво Держгеокадастру на оборудках із землею

Служба безпеки України викрила корупційну схему у сфері земельних відносин, організовану колишніми керівниками та діючими посадовцями ГУ Держгеокадастру в Запорізькій області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередніми даними слідства, експосадовці організували протиправну схему для відведення у приватну власність комерсантів земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

«За «допомогою» колишніх підлеглих організатори підшукували клієнтам вільні земельні ділянки. Потім через підконтрольну фірму-ліцензіата виготовляли необхідну технічну документацію. Ділки «гарантували» бізнесменам безперешкодний розгляд і погодження у Держгеокадастрі документації на право користування, отримання в оренду або зміну цільового призначення земельних ділянок», - йдеться у повідомленні.

СБУ викрила екскерівництво Держгеокадастру на оборудках із землею

Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання 600 тис. гривень з місцевого комерсанта за виділення 28 гектарів землі сільськогосподарського призначення. Правоохоронці затримали одного із фігурантів у центрі Запоріжжя під час отримання частини коштів у розмірі 440 тис. гривень.

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У ході обшуків у помешканнях фігурантів вилучили чорнові записи, комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності, які будуть додані до матеріалів справи.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до кримінальної відповідальності всіх причетних до оборудки, зокрема посадовців Держгеокадастру.