В Умані затримали зловмисника, який поранив юнака-хасида

В Умані затримали місцевого мешканця, який 18 жовтня скоїв напад на 17-річного хасида з Ізраїлю.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сектор комунікації поліції Черкаської області.

Як зазначили правоохоронці, після отримання інформації про злочин поліцейські провели огляд місця події та вилучили відео з камер спостереження магазинів і приватних будинків. Завдяки проведеним оперативно-розшуковим заходам та слідчим діям, нападника на хасида встановили. Правопорушника доставили до міського відділу поліції, де він зізнався у скоєному.

Наразі триває слідство у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося раніше, 18 жовтня до Уманського відділу поліції звернувся громадянин Ізраїлю 2003 року народження. Він повідомив, що на вулиці Софії Перовської невідома особа завдала йому тілесні ушкодження.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба засудив напад в Умані та наголосив, що всі обставини інциденту мають бути встановлені, а нападники - притягнуті до відповідальності.