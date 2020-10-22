«Трагедії не треба робити»: мер заявляє про зростання випадків COVID-19 у Франківську

В Івано-Франківську спостерігається ріст захворювання на COVID-19 на 25-30%.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив мер Франківська Руслан Марцінків під час етеру на радіо «Західний полюс».

«За останню добу було зафіксовано 122 випадки захворювання на COVID-19 в нашій міській громаді. Це значно більше, ніж було тиждень-два тому. Тобто, йде ріст… Це пов’язано з погодними умовами. Є перепади температур і люди значно більше контактують у закритих приміщенням, а не на вулиці», - зазначив Марцінків.

Він зауважив, що наразі лікарні міста справляються з такою кількістю хворих. Ковідний пакет, зазначає мер, хоч з запізненням, але приходить в медзаклади і лікарі отримують 300% доплат до зарплати. Втім місцева влада вже думає щодо запровадження заходів для зменшення захворювання на COVID-19.

«Трагедії не треба робити. Збільшення (захворювання із коронавірусом - ред.) сягає 25-30%», - повідомив мер Франківська.

Раніше Марцінків не підтримав рекомендації Міносвіти про запровадження канікул в школах. Учні міста від 23 до 27 жовтня перейдуть зі звичного на дистанційне навчання. Дитсадки працюють у звичному режимі.

Як повідомляло агентство, Івано-Франківськ з 19 жовтня знаходиться у червоній зоні епідеміологічної небезпеки.

Станом на 22 жовтня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтверджено у 17 447 випадках захворювання. В Україні цей показник сягає 322 879 випадків.