СБУ запобігла незаконному референдуму на Харківщині

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що селищний голова одного з населених пунктів Лозівського району Харківської області 21 вересня підписав незаконне рішення сесії ради про призначення місцевого референдуму для створення об’єднаної територіальної громади. Депутати разом із селищним головою вирішили, що нова територіальна громада, центром якої повинен був стати саме їх населений пункт, має об’єднати ще сім сусідніх сіл. Через проведення «референдуму» депутати планували надати своєму рішенню статус легітимного.

22 жовтня, у межах розпочатого слідчими Управління СБУ в Харківській області кримінального провадження, на момент початку роботи комісій з проведення місцевого референдуму, почалися невідкладні слідчі дії для встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності, а також вилучення речових доказів.

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Служба безпеки України попереджає про недопустимість дій, передбачених ст. 110 Кримінального кодексу України, що можуть призвести до порушення цілісності і суверенітету держави.

Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.