На кордоні з Угорщиною відновлюється робота пункту пропуску «Косіно-Барабаш»

На кордоні з Угорщиною 22 жовтня з 8.00 буде відновлено автомобільне та пішохідне сполучення у пункті пропуску «Косино - Барабаш».

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

Зазначається. що про відновлення роботи пропускних операцій у пункті пропуску «Барабаш» українських прикордонників повідомили угорські колеги.

За інформацію угорської сторони, пропуск осіб та транспортних засобів у пункті пропуску «Косино - Барабаш» буде здійснюватися винятково в 30- кілометрову зону на територію Угорщини. Пропуск з метою транзитного проїзду територією Угорщини здійснюватися не буде.

Як повідомялось, український уряд ще 20 травня своїм розпорядженням відновив роботу усіх пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС та Молдовою, у тому числі пункту пропуску «Косино».

Фото: ДПСУ