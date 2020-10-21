В Одесі хочуть розмістити поряд з портами станції моніторингу забруднення повітря

Презентація першої станції моніторингу забруднення повітря з участю голови Одеської облдержадміністрації Максима Куцого відбулась у смт Нові Білярі Лиманського району - поряд з морським портом «Південний» та припортовим заводом.

Як передає Укрінформ, про ініціативу розмістити поблизу портів станції моніторингу забруднення повітря повідомила пресслужба ОДА .

«Ми розпочали проєкт з установлення в регіоні станцій моніторингу забруднення повітря. Першу станцію розташували в смт Нові Біляри Лиманського району - поряд з портом "Південний", Одеським припортовим заводом та декількома потужними підприємствами. Це ідеальне місце, аби побачити як промисловість впливає на повітря, яким ми дихаємо", - зазначив Куций.

За словами очільника ОДА, до кінця поточного року заплановано встановити ще один такий апарат у селі Олександрівка, оскільки у місцевих жителів теж багато питань щодо якості повітря через виробничу діяльність Чорноморського морського порту.

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Куций вважає, що в подальшому для посилення системи контролю за станом повітряного басейну поряд з потужними промисловими і транспортними підприємствами потрібно задіяти мобільну лабораторію медико-екологічного контролю атмосферного повітря, що дасть змогу спостерігати не лише за забрудненням повітря, а й за станом ґрунтів та води.

Такий підхід дозволить отримувати неупереджені дані та оперативно реагувати на забруднення довкілля, резюмував очільник Одеської ОДА.