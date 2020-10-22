МХП передав нову партію засобів індивідуального захисту та медобладнання на Черкащину

Агрохолдинг МХП разом з Благодійним фондом «МХП – Громаді» передали нову партію засобів індивідуального захисту та обладнання у медустанови Черкас і Канева.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі холдингу.

«Агрохолдинг МХП разом з Благодійним фондом “МХП - Громаді” продовжують підтримувати лікарні Черкащини у подоланні коронавірусу. Цього тижня їхні представники передали нову партію засобів індивідуального захисту та обладнання у медустанови Черкас і Канева. Загальна вартість чергової допомоги МХП – 1,043 млн гривень», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Центральна районна лікарня Канева отримала 4 кисневі концентратори, 5 ультрафіолетових бактерицидних ламп та монітор пацієнта на загальну суму понад 180 тис. грн.

За словами канівських медиків, сьогодні в інфекційному відділенні ЦРЛ у наявності 8 кисневих концентраторів і всі вони залучені, тому додаткові 4 серйозно підсилять можливості лікарні. Монітор дозволить комплексно спостерігати за основними показниками життєдіяльності пацієнтів, лампи будуть використовуватися для знезараження приміщень.

Канівську ЦРЛ віднесено до лікарень першої хвилі у лікуванні хворих на коронавірус. Лікарі відзначають, що все отримане обладнання є вкрай необхідним для міста, яке вже понад місяць (з 14 вересня – ред.) перебуває у «червоній зоні».

У пресслужбі МХП також повідомили, що одночасно у Черкаський обласний діагностичний центр завезли обладнання для ендоскопічних досліджень – відеофіброларингоскоп фірми «Карл Шторц». Вартість цього високотехнологічного обладнання – 580 тис. грн. За його допомогою лікарі зможуть проводити необхідні для профілактики, діагностики та лікування захворювань гортані ендоскопічні дослідження.

Черкаська обласна лікарня також отримала партію комбінезонів, рукавичок, окулярів та інших засобів індивідуального захисту на суму 280 тис. грн.

За словами координатора Черкаського обласного штабу протидії коронавірусу від МХП Руслана Пономаренка, Черкащина для МХП – стратегічно важлива область. Тут зосереджена велика кількість виробничих потужностей компанії, проживає багато працівників та орендодавців, за життя яких агрохолдинг несе відповідальність.

«Ми поставили перед собою завдання, щоб кожен житель ОТГ, наш працівник, член його родини чи друг мав можливість доступу до безпечного та найсучаснішого медичного обслуговування, – повідомив Пономаренко. – За час епідемії лише Черкаській обласній лікарні ми передали обладнання та засобів індивідуального захисту на суму понад 5 млн грн. Це й апарати ШВЛ, і кисневі концентратори, і монітори пацієнта. Обладнання зараз допомагає у лікуванні хворих на коронавірус, рятує їх життя. Сьогодні ж ми передаємо Черкаській обласній лікарні відеофіброларингоскоп – це своєрідна “Tesla” серед обладнання такого типу».

Координатор Черкаського обласного штабу протидії коронавірусу від МХП також зазначив, що всі закупівлі продовжують здійснюватися через платформу «Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19», яка консолідувала зусилля влади, бізнесу та громадськості Черкаської області у боротьбі з коронавірусом.

Як повідомлялося, з початку пандемії МХП перерахував до загальнонаціонального фонду протидії коронавірусу 55 млн грн. Ще 15 і 14 млн направлено у регіони присутності компанії - Вінницьку та Черкаську області.

Фото: МХП