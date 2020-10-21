Чорнобильській зоні виділили 90 мільйонів на боротьбу з пожежами

Державне агентство з управління зоною відчуження отримало 89,99 млн грн для здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій.

Відповідний проєкт постанови уряду був ухвалений під час засідання уряду без обговорення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Виділити Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів (для ДАЗВ) 89,99 млн грн для здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій у Зоні відчуження та Зоні безумовного відселення", - йдеться у проєкті постанови.

Мінфін має виділити зазначені видатки за рахунок коштів резервоного фонду держбюджету на безповоротній основі. Мінприроди, своєю чергою, має підготувати перелік витрат, на які будуть спрямовані виділені кошти.

"Маємо не лише ефективно ліквідовувати пожежі, але й ефективно їм запобігати. Для запобігання пожеж у Чорнобильській зоні відчуження уряд виділив майже 90 млн грн. Кошти підуть на покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділів Державного агентства з управління зоною відчуження", - йдеться у повідомленні Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у Телеграм.

Як повідомляв Укрінформ, пожежа у Зоні відчуження спалахнула 4 квітня. За даними Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ), в Чорнобильській зоні відчуження від пожеж постраждали 20 тисяч гектарів територій, з яких 30% становлять ліси.