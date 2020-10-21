Земля в оренду бойовику «ДНР»: у Харкові пікетували прокуратуру через закриття справи

Активісті патріотичних громадських організацій пікетували Харківську обласну прокуратуру через закриття резонансної справи за фактом надання землі в оренду бойовику "ДНР".

Коментар щодо пікету кореспонденту Укрінформу надав заступник голови Харківської громадської організації "Фрайкор" Богдан Войцеховський.

"Річь у тому, що минулого року біля станції метро "Холодна Гора" планувалося будівництво торговельних кіосків на землі, яку мерія віддала в оренду чоловіку, причетному до діяльності "ДНР". За цим фактом тоді ж було відкрито кримінальне провадження", - зазначив Войцеховський.

За його словами, у серпні суд продовжив строки розслідування кримінальної справи до лютого 2021 року: "16 вересня справу передали з поліцейського главку до Холодногірського райвідділу поліції. Вже 24 вересня справу закрито без пояснень".

"Ми вимагаємо відновити розслідування закритої кримінальної справи і здійснити перевірку за фактом її закриття", - додав активіст.

У пікеті біля входу до будівлі обласної прокуратури, що на вулиці Богдана Хмельницького, взяли участь до 20 активістів. Вони тримали фото бойовика "ДНР" Віктора Назарського, ім'я якого пов'язують із орендою землі та забудовою біля виходів зі станції метро "Холодна Гора", а також плакати: "Гроші не пахнуть, навіть ті, які зароблені на крові українських захисників" та "Вчора терористи "ДНР", сьогодні - успішні підприємці Харківщини".

До учасників пікету вийшов речник прокуратури Дмитро Чубенко. Він поспілкувався з пікетувальниками з приводу теми акції. Потім вони зайшли до прокуратури і віддали заяву, яку зареєстрували.

Як сказав кореспонденту Укрінформу Дмитро Чубенко, заяву активістів буде розглянуто, відповідь буде надана пізніше.

Фото: kh.depo.ua