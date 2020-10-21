Голова Херсонської ОДА йде на карантин

Голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв йде на самоізоляцію через те, що у кількох співробітників офісу виявлено коронавірусну хворобу.

Про це він написав у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Маю повідомити, що у кількох співробітників Херсонської обласної державної адміністрації, які працюють в моєму офісі (патронатній службі) виявлено коронавірусну хворобу. Мною та колегами, які безпосередньо контактували з виявленими хворими на COVID-19, невідкладно здані тести. Мій тест показав негативний результат. За чіткими рекомендаціями лікарів як контактна особа я йду на самоізоляцію і чекатиму подальших вказівок інфекціоністів", - написав Гусєв.

Він підкреслив, що всі робочі наради проводитиме дистанційно.

"Безперечно, особисті контакти та зустрічі виключені, і жодних винятків тут бути не може. Але я лишаюся на зв’язку та у робочому режимі", - уточнив голова ОДА.

В Україні станом на 21 жовтня лабораторно підтверджено 315 826 випадків COVID-19, з них за добу – 6 719.