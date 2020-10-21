У Вінниці відкрили ще одну ПЛР-лабораторію

У Вінниці ввели в експлуатацію муніципальну лабораторію ПЛР-діагностики, з четверга там робитимуть тести на COVID-19.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив директор Департаменту охорони здоров’я Вінницької міськради Олександр Шиш.

«Наш амбітний проєкт – відкриття муніципальної лабораторії з ПЛР-досліджень. На сьогодні діагностику і тестування на COVID-19 проводить Вінницький обласний лабораторний центр. Його консолідована потужність становить 720 ПЛР-досліджень на добу. У цьому напрямку працюють обласний центр СНІДу і приватні клініки. Щоб розвантажити ситуацію, Вінницька міська рада у рамках програми «Вінничани важливі» завершила створення муніципальної ПЛР-лабораторії. Днями у нас були фахівці з Києва – ввели обладнання в експлуатацію», - повідомив Шиш.

За його словами, наразі в муніципальній лабораторії проводять контрольну перевірку обладнання. У четвер тут розпочнуть робити ПЛР-тести на COVID-19. Потужність лабораторії становитиме 200 досліджень за зміну, максимальна потужність – 600 досліджень на добу.

Нова лабораторія розташована у комунальному «Міському лікувально-діагностичному центрі». На її облаштування з міського бюджету виділили понад 4 млн грн.

Станом на 21 жовтня на Вінниччині COVID-19 лабораторно підтверджено у 8646 осіб, з них за останню добу – у 121. З них 5322 особи одужали, 152 – померли.

В Україні зафіксовано 315 826 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 927 летальних, 132 219 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 6 719 нових випадків.