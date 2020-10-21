На Львівщині зіткнулися Volkswagen та Dodge, загинуло подружжя

На Львівщині зіткнулися Volkswagen та Dodge, загинуло подружжя

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Укрінформ
Дорожньо-транспортна пригода сталася 20 жовтня близько 21.00 на автодорозі Київ-Чоп неподалік села Долинівка Сколівського району. Травмовані під час автозіткнення чоловік та дружина померли на місці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє поліція Львівської області у Фейсбуці.

«Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Volkswagen Golf, яким керував 53-річний місцевий мешканець та Dodge під керуванням 24-річного жителя міста Мукачево. Внаслідок зіткнення водій та 51-річна пасажирка Volkswagen, його дружина, від отриманих травм померли на місці події», - йдеться в повідомленні.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Фото: Поліція Львівської області / Фейсбук

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