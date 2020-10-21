На Львівщині зіткнулися Volkswagen та Dodge, загинуло подружжя

Дорожньо-транспортна пригода сталася 20 жовтня близько 21.00 на автодорозі Київ-Чоп неподалік села Долинівка Сколівського району. Травмовані під час автозіткнення чоловік та дружина померли на місці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє поліція Львівської області у Фейсбуці.

«Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Volkswagen Golf, яким керував 53-річний місцевий мешканець та Dodge під керуванням 24-річного жителя міста Мукачево. Внаслідок зіткнення водій та 51-річна пасажирка Volkswagen, його дружина, від отриманих травм померли на місці події», - йдеться в повідомленні.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Фото: Поліція Львівської області / Фейсбук