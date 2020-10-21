У Вінниці в «ковідних» бригадах стаціонарів бракує лікарів

У Вінниці в опорних медустановах з лікування COVID-19 бракує 15 лікарів для роботи з пацієнтами в умовах стаціонару.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, передає Укрінформ.

«Залишилось 15 вакансій лікарів. Але робота по формуванню «ковідних» команд продовжується – кількість вакансій змінюється щодня – тому запрошуємо кандидатів на співбесіди в МКЛ №1, МКЛ №3, пологові №1 і №2», – зазначив директор Департаменту охорони здоров’я Вінницької міськради Олександр Шиш.

За його словами, вакансії середнього і молодшого медичного персоналу, яких бракувало для роботи з пацієнтами, хворими на коронавірус, вже заповнені за рахунок встановлення муніципальної доплати для медсестер - до 10 тис. грн, для санітарок – до 8 тис. грн на місяць.

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Відповідні доплати міська рада встановила на позачерговій сесії 9 жовтня. Тоді ж розмір щомісячної доплати для лікарів встановили на рівні 15 тис. грн. На той момент у вінницьких відділеннях, де лікуються хворі з коронавірусом, було 16 вакансій лікарів, 14 вакансій медсестер та 19 вакансій санітарок.

Станом на 21 жовтня на Вінниччині COVID-19 лабораторно підтверджено у 8646 осіб, з них за останню добу – у 121. З них 5322 особи одужали, 152 – померли. В Україні зафіксовано 315 826 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 927 летальних, 132 219 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 6 719 нових випадків.